Авиация Балтийского флота примет участие в главном параде в День ВМФ

КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Пять новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 авиационной базы морской авиации Балтийского флота примут участие в главном военно-морском параде 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Он отметил, что 29 июля корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота, авиация Балтфлота примут участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
В среду отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого малые ракетные корабли "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и ракетный катер "Чувашия", покинул главную военно-морской базу в Балтийске и взял курс на Санкт-Петербург для участия в параде.