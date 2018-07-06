Вторая армия в Поволжье получила госпиталь быстрого развертывания

Госпиталь быстрого развертывания для второй общевойсковой армии в Поволжье

Госпиталь быстрого развертывания для второй общевойсковой армии в Поволжье

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вторая армия в Поволжье в рамках гособоронзаказа получила госпиталь быстрого развертывания с пропускной способностью 100 человек в сутки, сообщили в пятницу в пресс-службе ЦВО.

"На вооружение второй общевойсковой армии в Поволжье по гособоронзаказу поступил новейший полевой госпиталь быстрого развертывания с пропускной способностью 100 человек в сутки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в комплект входят 27 пневмокаркасных модулей общей площадью более 400 квадратных метров. В них размещены клиническая лаборатория, операционно-перевязочное, госпитальное, санитарно-эпидемиологическое отделения, стоматологический кабинет, аптека, склад, изоляторы, палатки для проживания личного состава и больных, столовые и продовольственные помещения.

Сообщается, что модули оснащены кондиционерами и электрическими отопителями, новейшими аппаратами для рентгена и ультразвукового исследования, приборами для анализа крови, газоанализатором для определения доз облучения и отравляющих веществ в воздухе.

"Новый госпиталь позволит в полевых условиях создать военным врачам комфортные условия для работы, в полном объеме оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, улучшить и ускорить эвакуационные мероприятия тяжело раненных и больных", — добавили в пресс-службе.