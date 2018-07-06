В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 10 летательных аппаратов, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Согласно данным инфографики, дежурные силы ПВО РФ выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение.

В материале также отмечается, что за последнюю неделю истребители из состава дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух для недопуска нарушения границы. Нарушения воздушного пространства РФ допущены не были, добавляется в сообщении.