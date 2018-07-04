В Минобороны рассказали о снижении затрат на обслуживание техники

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Количество моделей оружия и военной техники сократилось в Вооруженных силах России с 2014 года с 3900 до 2600 наименований, следует из материалов Книги рекордов ВС РФ, опубликованной в среду на сайте Министерства обороны.

"Разработанный в 2014 году типаж вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил позволил сократить марочный состав парка вооружения, военной и специальной техники с 3,9 до 2,6 тысяч образцов", — говорится в материалах Книги рекордов ВС РФ.

Отмечается, что такое сокращение позволило снизить затраты на обслуживание техники.