В Приморье южнокорейские офицеры посетили российских мотострелков

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Офицеры Первой армии Южной Кореи прибыли с визитом в Приморье и посетили мотострелковое соединение в Уссурийске, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Сегодня в соответствие с планом международной деятельности министерства обороны Российской Федерации военная делегация командования Первой армии Республики Корея, которая вчера прибыла в Приморье, посетила мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Уссурийске", — сообщил он.
"Командующий Первой армией Южной Кореи генерал армии Пак Чон Чжин и офицеры его штаба в сопровождении командующего общевойсковой армией ВВО генерал-майора Олега Цекова осмотрели казармы и общежития личного состава, столовую, побывали в музее части", — добавил Воскресенский.
Генералы и старшие офицеры из Южной Кореи познакомились с образцами боевой и специальной техники соединения.
Планируется, что в четверг южнокорейские офицеры посетят объекты Тихоокеанского флота во Владивостоке.
Делегация прибыла в Приморье 3 июля. Военные проведут встречу с представителями командования Тихоокеанского флота, познакомятся с достопримечательностями Владивостока и посетят военные объекты края. Визит завершится 6 июля.