Патрушев посетил базу подводников Тихоокеанского флота в Вилючинске

ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 4 июл – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Вилючинске и обсудил с командованием вопросы модернизации военной инфраструктуры и оснащения современным вооружением и военной техникой.

Доклады на эту тему секретарю Совбеза сделали командующий флотом Сергей Авакянц и командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев. Кроме того, они обсудили боевую подготовку, ход строительных работ и перспективы реконструкции и строительства социальных объектов. Патрушев осмотрел строящиеся на причале объекты военной инфраструктуры и подводную лодку "Александр Невский".

После этого Патрушев с борта противодиверсионного катера "Юнармеец Камчатки" ознакомился с ходом реконструкции объектов пограничной инфраструктуры.

Также он обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионе.