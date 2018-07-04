МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Минобороны РФ в Книге рекордов Вооруженных сил РФ, опубликованной на сайте ведомства, раскрыло подробности уникальных полетов тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" в 1996 году в Якутии.
Как отмечается в онлайн-сборнике рекордов российской армии, покрытие ледовой полосы, обустроенной вдоль русла реки Тенкели, представляло собой композит льда и гравия. Иностранными машинами такого класса подобные полеты не выполняются.
Книга рекордов Вооруженных сил Российской федерации — уникальный информационный ресурс Минобороны, рассказывающий о событиях, результатах, месте, дате и времени рекордов российской армии. Сборник содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений видов и родов войск вооруженных сил России, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны, военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей. Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учётом новых военных достижений российской армии, включая выполнение военнослужащими всех видов и родов войск специальных задач, отметили в военном ведомстве.