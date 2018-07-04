Рекорд дальности полета ракетоносцев Ту 2010 года до сих пор не побит

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Рекорд дальности и продолжительности полета в 2010 году установили два ракетоносца Ту-160, преодолев около 20 тысяч километров почти за сутки, это достижение до сих пор остается уникальным, следует из материалов Книги рекордов вооруженных сил РФ, опубликованной на сайте Минобороны в среду.

"Девятого июня 2010 года два ракетоносца Ту-160 6950-й авиабазы, ныне 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Энгельс, поставили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев почти 20 тысяч километров за 24 часа 24 минуты. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", — говорится в материалах книги.

Как отмечается, полет проходил в удаленных районах вдоль северного побережья Канады, над акваторией Северного Ледовитого океана и нейтральными водами Тихого океана. Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме базирования Энгельс. Летные экипажи совершили две дозаправки топливом в воздухе от четырех самолетов Ил-78 с аэродромов Тикси и Украинка.

Рекордным по дальности и продолжительности стал полет в 2010 году двух ракетоносцев Ту-95МС. Эти самолеты впервые преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе более 40 часов.

"С 28 по 29 июля 2010 года двумя ракетоносцами Ту-95МС 6952-й авиабазы, ныне 182-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Украинка, впервые выполнен полет на максимальную дальность и продолжительность. Самолеты преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе 42 часа 17 минут", — говорится в материалах книги.

По данным сборника, полет проходил в районе северо-восточной части Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию западной части Тихого океана. Взлет состоялся на оперативном аэродроме Воркута, а посадка на аэродроме Украинка. За время полета экипажи совершили четыре дозаправки топливом в воздухе – три встречных и одну попутную – от восьми самолетов Ил-78 с аэродромов Оленегорск, Воркута, Анадырь и Украинка.

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