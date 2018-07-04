РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Рекорд дальности полета ракетоносцев Ту 2010 года до сих пор не побит

01380
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фотоБомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Рекорд дальности и продолжительности полета в 2010 году установили два ракетоносца Ту-160, преодолев около 20 тысяч километров почти за сутки, это достижение до сих пор остается уникальным, следует из материалов Книги рекордов вооруженных сил РФ, опубликованной на сайте Минобороны в среду.

Самолеты на Казанском авиазаводе, филиале ПАО Туполев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
NI рассказал о "самом мощном российском бомбардировщике"

"Девятого июня 2010 года два ракетоносца Ту-160 6950-й авиабазы, ныне 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Энгельс, поставили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев почти 20 тысяч километров за 24 часа 24 минуты. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", — говорится в материалах книги.

Как отмечается, полет проходил в удаленных районах вдоль северного побережья Канады, над акваторией Северного Ледовитого океана и нейтральными водами Тихого океана. Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме базирования Энгельс. Летные экипажи совершили две дозаправки топливом в воздухе от четырех самолетов Ил-78 с аэродромов Тикси и Украинка.

Рекордным по дальности и продолжительности стал полет в 2010 году двух ракетоносцев Ту-95МС. Эти самолеты впервые преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе более 40 часов.

"С 28 по 29 июля 2010 года двумя ракетоносцами Ту-95МС 6952-й авиабазы, ныне 182-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Украинка, впервые выполнен полет на максимальную дальность и продолжительность. Самолеты преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе 42 часа 17 минут", — говорится в материалах книги.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Минобороны заявили о расширении географии полетов сверхзвуковых самолетов
По данным сборника, полет проходил в районе северо-восточной части Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию западной части Тихого океана. Взлет состоялся на оперативном аэродроме Воркута, а посадка на аэродроме Украинка. За время полета экипажи совершили четыре дозаправки топливом в воздухе – три встречных и одну попутную – от восьми самолетов Ил-78 с аэродромов Оленегорск, Воркута, Анадырь и Украинка.

"Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации" — уникальный информационный ресурс Минобороны, рассказывающий о событиях, результатах, месте, дате и времени рекордов российской армии. Сборник содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений видов и родов войск вооруженных сил России, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны, военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей. Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учётом новых военных достижений российской армии, включая выполнение военнослужащими всех видов и родов войск специальных задач, отметили в военном ведомстве.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч окончен
1
Швеция
0
Швейцария
Матч окончен
1(3)
Колумбия
1(4)
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч окончен
1
Швеция
0
Швейцария
Матч окончен
1(3)
Колумбия
1(4)
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена