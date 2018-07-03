Аварийно севший в Жуковском Ил-38 готов к продолжению испытаний

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Противолодочный самолет Ил-38, совершивший в конце апреля в Жуковском аварийную посадку, полностью готов к продолжению испытаний, сообщает пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Двадцать восьмого апреля проходил плановый испытательный полет Ил-38, но перед посадкой переднюю стойку заклинило. После нескольких неудачных попыток выпустить "ногу", экипаж принял решение сажать самолет аварийно. Посадка прошла успешно, за что экипаж был представлен к высоким государственным наградам.

Как сообщалось ранее, самолет с четырьмя специалистами на борту проходил испытания для последующей передачи иностранному заказчику.

"Самолет Ил-38, который в конце апреля наши летчики успешно посадили с невыпущенной передней стойкой шасси, полностью готов продолжать испытания", — приводятся в сообщении пресс-службы слова вице-президента по транспортной авиации ОАК Алексея Рогозина.

Противолодочный самолет средней дальности Ил-38, разработанный на базе пассажирского лайнера Ил-18В, предназначен для поиска и поражения субмарин противника, постановки минных заграждений, разведки и участия в поисково-спасательных операциях.