Руководство ВДВ России и ВС Белоруссии обсудили подготовку военнослужащих

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Руководство Воздушно-десантных войск России и вооруженных сил Белоруссии обсудили в Минске совместную подготовку военнослужащих ВДВ, сообщил журналистам начальник штаба – заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов.
В качестве примера успешного взаимодействия Игнатов привел недавно прошедшие в Новороссийске российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство". "Учения показали, что взаимодействие у нас от года в год становится все лучше и лучше. Такие учения будут продолжаться", — отметил замкомандующего.
Ранее в Минске прошел парад в честь дня независимости Белоруссии. В нем принимал участие парадный расчет из 175 российских десантников, а также истребители Су-30СМ и Су-34 и вертолеты Ка-52 Западного военного округа.
Как отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в парадный расчет ВДВ России были включены военнослужащие Псковского соединения ВДВ. В их числе – 10 десантников, чьи деды принимали участие в операции "Багратион" по освобождению территории Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.