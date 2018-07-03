Эксперт ответил на заявление о неспособности России производить "Русланы"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россия обладает всем необходимым технологическим и научным потенциалом для создания сверхтяжелого самолета Ан-124, при этом новая машина будет не просто копией "Руслана" — в ней учтут все последние достижения авиапрома, заявил во вторник РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин.
"Безусловно, проектирование нового самолета всегда требует огромных денег, но если это правда необходимо, то страна всегда найдет средства. Может быть, новый глава "Антонова" — крупный специалист и считает по-другому, но Украина часто ошибается в своих прогнозах по отношению к России", — сказал Антошкин.
Эксперт подчеркнул, что новая машина не будет во всем повторять "Руслан" — машина получит современную "начинку" и двигатели.
"Наверное, это будет уже не "Руслан", а нечто новое, даже более мощное, ведь с момента создания "Руслана" технологии шагнули вперед: появилась новая электроника, двигатели и так далее", — отметил собеседник агентства.
Ан-124 "Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.