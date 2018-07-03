Российские военные готовы углублять сотрудничество с китайской армией

ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости. Россия готова вместе с китайской стороной углублять практическое сотрудничество между вооруженными силами двух стран, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Олег Салюков во время встречи с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

В понедельник российская военная делегация во главе с Салюковым прибыла в Пекин с рабочим визитом, который продлится до 5 июля.

"Российская сторона готова совместно с китайской и дальше реализовывать консенсус, достигнутый главами двух стран, углублять практическое сотрудничество, способствовать тому, чтобы отношения между вооруженными силами двух стран непрерывно продолжали развиваться", — приводятся слова Салюкова в опубликованном заявлении министерства обороны КНР.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ также подчеркнул, что российская сторона придает важное значение развитию российско-китайских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, будет и дальше поддерживать хороший уровень сотрудничества.