В Еврейской АО начались учения с "Искандерами"

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М во время тактических учений. Архивное фото

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М во время тактических учений. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 3 июл — РИА Новости. Учения ракетчиков Восточного военного округа, в которых задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", стартовали в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба округа во вторник.

"В Еврейской АО стартовало тактическое учение с ракетным соединением Восточного военного округа. В течение недели расчеты ОТРК "Искандер-М" отработают скрытую передислокацию в район развертывания, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, подготовку данных для ракетной стрельбы, а также выполнят электронные (учебные) пуски ракет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие соединения также отразят нападение условных диверсантов, организуют охрану и оборону пусковых установок.

Уточняется, что к учениям привлечено более 300 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.