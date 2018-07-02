Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта

САМАРА, 2 июл — РИА Новости. Более 600 гранатометчиков Центрального военного округа провели учение по освоению сирийского опыта, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Гранатометчики Второй общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа провели на полигонах, дислоцированных в регионах Поволжья, учение по освоению сирийского опыта… В практических действиях приняли участие более 600 гранатометчиков", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основные маневры проходили на полигоне Рощинский в Самарской области и на полигоне Тоцкое в Оренбургской области. По замыслу, военнослужащим нужно было противостоять тактике, которая широко использовалась незаконными вооруженными формированиями на территории Сирии при нападении на блокпосты и военные объекты.

Гранатометчики отрабатывали правильное занятие позиций у контрольно-пропускных пунктов и административных зданий,

учились взаимодействовать с расчетами беспилотников, вести визуальную разведку целей, классифицировать их по важности, вводить поправки. Боевые стрельбы выполнялись из гранатометов РПГ-7В и АГС-17 по движущимся мишеням, имитирующим начиненные по легенде взрывчаткой транспортные средства под управлением террористов-смертников. На заключительном этапе учений подразделения отработали уничтожение джихад-мобилей на максимальных дальностях групповыми выстрелами.