Наконечник копья. Тайные операции спецназа, с которых начинались войны

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Подразделения специального назначения в любом конфликте — авангард основных сил. Они тайно действуют на территории противника задолго до того, как массивная военная махина наступающей стороны перейдет государственную границу и зазвучит канонада. Главная цель этих высококлассных и прекрасно обученных специалистов — сделать все, чтобы ослабить оборону врага и лишить его воли к сопротивлению на самом раннем этапе вторжения. Диверсии, дезинформация, устранение военных и политических лидеров, работа с потенциальными коллаборационистами — вот лишь неполный перечень их задач. РИА Новости вспоминает о четырех операциях спецназа, предшествовавших крупным войнам.

Впереди орды

Без 800-го полка особого назначения "Бранденбург", элитной диверсионной части, не обходилось ни одно крупное наступление вермахта в Европе. Так было и при нападении на Советский Союз. Полк шел на острие группы армий "Центр". Двадцать первого июня около полуночи диверсанты "Бранденбурга" атаковали ряд советских пограничных пунктов. Глубокой ночью группа в советской военной форме проникла на территорию СССР на глубину 20 километров. Целью был стратегический мост через реку Бобр (приток Березины). Диверсантам удалось захватить мост и удержать его до подхода своих танков.

Схожие задания получали и другие подразделения полка. В первые часы Великой Отечественной они решали задачу дезорганизации ближнего тыла советских войск. Группы устраивали диверсии, вели разведку, захватывали стратегические объекты. По мнению ряда историков, несколько переодетых "бранденбуржцев" даже просочились в Брестскую крепость, где пытались дезорганизовать систему обороны, но их выявили и уничтожили. Как бы то ни было, первыми немцами, открывшими огонь по советским гражданам в самом начале Великой Отечественной войны, были именно диверсанты полка "Бранденбург".

Сорок минут

Вводу Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Демократическую Республику Афганистан зимой 1979-1980 годов предшествовала молниеносная и блестяще исполненная операция спецназа "Шторм-333", буквально обезглавившая центральноазиатскую страну накануне войны. Вечером 27 декабря спецподразделения КГБ и Минобороны СССР взяли штурмом дворец Тадж-Бек на окраине Кабула и ликвидировали президента ДРА Хафизуллу Амина. В результате государственного переворота к власти пришел просоветский политик Бабрак Кармаль. Этим ознаменовалось начало десятилетней Афганской войны.

В штурме дворца приняли непосредственное участие 54 бойца. Действовали две группы: "Гром" (24 оперативника группы "А" спецназа КГБ, позже получившей известность как "Альфа") и "Зенит" (30 офицеров спецрезерва КГБ). Их прикрывали военнослужащие так называемого "мусульманского" батальона" и 9-я рота 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. Бойцы были одеты в афганскую форму без знаков различия, но с белой повязкой на рукаве. В целях звукомаскировки выдвигающихся на позицию БТР за несколько дней до штурма неподалеку от дворца заводили трактор, чтобы охрана резиденции привыкла к шуму двигателей.

Неожиданный отпор

Сигналом к штурму послужил взрыв бомбы в центральном распределительном узле подземных коммуникаций в 19:15 27 декабря, оставивший Кабул без телефонной связи. Первыми открыли огонь снайперы, снявшие часовых у вкопанных в землю танков, охранявших подходы к дворцу. Следом спецназ на четырех бронетранспортерах выдвинулся к входу в резиденцию, но попал под шквальный огонь противника. Одну машину подбили. На помощь пришли две самоходные скорострельные зенитки "Шилка", открывшие огонь по дворцу и подавившие большую часть огневых точек. Спецназ, ворвавшись внутрь, приступил к методичной зачистке — этаж за этажом. Амин был убит автоматной очередью в перестрелке. Штурм занял всего 40 минут, атакующие потеряли убитыми 20 человек, оборонявшиеся — около 400 солдат и офицеров. "Шторм-333" до сих пор считается образцовым примером спецопераций такого плана.

Вторжение США в Панаму 20 декабря 1989 года началось с операции элитного спецназа ВМС США SEAL. К полуночи 19 декабря три разведывательно-диверсионные группы (ДРГ) "морских котиков" скрытно выдвинулись в район международного аэропорта Токумен неподалеку от столицы, чтобы уничтожить личный самолет Мануэля Норьеги — Верховного главнокомандующего Национальной гвардии Панамы, а по факту — руководителя страны. К тому времени у США накопился внушительный список претензий к этому человеку — от обвинений в покровительстве торговле наркотиками до нарушений прав человека. Американцам нужен был показательный судебный процесс, поэтому они не могли позволить Норьеге бежать из страны.

© AP Photo / Maya Alleruzzo Американские войска специального назначения. Архивное фото © AP Photo / Maya Alleruzzo Американские войска специального назначения. Архивное фото

Все три ДРГ незамеченными подкрались к цели. В ходе налета на аэропорт им удалось выполнить поставленную задачу, но охрана объекта дала неожиданно серьезный отпор. При отходе спецназовцы потеряли четырех бойцов убитыми, трое были тяжело ранены. А уже 20 декабря аэродром полностью взяли под контроль бойцы спецназа Воздушно-десантных войск США. Они обеспечили посадочное десантирование подразделений 1-й бригады знаменитой 82-й дивизии американской "крылатой пехоты".

Рейд на Пеббл

Война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова, продлившаяся со 2 апреля по 14 июня 1982-го, развернулась на море и в воздухе. Аргентинская авиация была достаточно неплохо вооружена, в том числе и новейшими противокорабельными ракетами "Экзосет" французского производства. Четвертого мая одной из таких ракет сильно повредили британский эсминец "Шеффилд" (впоследствии затонул) и, по неподтвержденным данным, атаковали бомбами авианосец "Инвинсибл". Командованию королевского флота стало ясно, что наземное вторжение невозможно без уничтожения военно-воздушного потенциала аргентинской стороны. Четвертого мая в боевых действиях наступил двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Derek Pettersson Британские военные на Фолклендских островах © AP Photo / Derek Pettersson Британские военные на Фолклендских островах

А уже 15 мая на остров Пеббл высадилась группа знаменитого британского спецназа SAS. Здесь располагался один из трех аргентинских аэродромов в регионе со штурмовиками IA-58 "Пукара", легкими учебно-боевыми "Турбо Ментор" и транспортными "Скайвэн". У британского командования наибольшее опасение вызывали штурмовики — они могли представлять серьезную угрозу для наземных подразделений после их высадки на Фолклендах.

Рейд на Пеббл в ночь на 15 мая спецназ провел образцово. Два вертолета "Си Кинг" доставили 45 бойцов эскадрона D SAS на остров, после чего британцы совершили шестикилометровый ночной переход к аэродрому. Каждый, помимо стандартного снаряжения, тащил на себе солидный запас взрывчатки — подрывные заряды, 81-миллиметровые мины и легкие противотанковые гранатометы M72. Бойцы незамеченными проникли в оборонительный периметр аэродрома и заминировали часть самолетов. После этого спецназ открыл огонь из всех видов оружия. В результате рейда британцы уничтожили 11 аргентинских самолетов, полностью вывели из строя взлетно-посадочную полосу и без препятствий добрались до зоны эвакуации. Удар был хирургически точным — в операции с обеих сторон не погиб ни один человек. Британская морская пехота высадилась на острова 21 мая.