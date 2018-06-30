На всеармейских соревнованиях по борьбе победили военные из Тувы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Военнослужащие из Тувы стали победителями всеармейских соревнований по борьбе за кубок министра обороны РФ, церемония закрытия прошла в субботу в Кызыле Республики Тыва, сообщил журналистам начальник пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) подполковник Сергей Шорин.

"Первое место в общекомандном зачете заняли военнослужащие 41 армии Центрального военного округа, второе — у команды центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), бронза досталась представителям воздушно-десантных войск (ВДВ)", — сказал Шорин.

Всего в соревнованиях, которые проводились впервые в истории современной армии, приняли участие более 100 военнослужащих из девяти команд от всех военных округов ВС РФ и родов войск. Они состязались в весовых категориях от 55 до 130 килограммов в греко-римской и вольной борьбе.

"Каждый из 12 победивших борцов проходит службу в 55-й горной мотострелковой бригаде, которая дислоцирована в Республике Тыва. Есть такая пословица: "на родной земле и стены помогают". Благодаря этим стенам нашим борцам удалось в тяжелейшей, но честной борьбе вырвать победу", — приводятся в сообщении ЦВО слова командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Лапина.