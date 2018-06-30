Связисты ЗВО провели масштабные радиотренировки в нескольких регионах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 2 тысяч связистов Западного военного округа (ЗВО) обеспечили устойчивую связь при создании условным противником активных радиопомех в ходе учений на полигонах в нескольких областях РФ, сообщила пресс-служба ЗВО.

Масштабные радиотренировки проводились на полигонах ЗВО в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Смоленской и Брянской областях.

"Более 2 тысяч специалистов связи, привлекавшихся к занятиям, выполнили нормативы по выходу в назначенные районы, развёртыванию полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи, организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях. Организованные радиосети и радионаправления позволили обеспечить командные пункты устойчивой закрытой связью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание в ходе тренировки было уделено устойчивой работе системы связи в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Для обеспечения связи специалисты ЗВО использовали современные комплексы "Редут-2УС", станции спутниковой связи "Ливень", оснащенные системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, пункты управления связи, антенные модули, командно-штабные машины и радиорелейные станции.