Волгоградские военные инженеры представят Россию на "АрМИ-2018"

ВОЛГОГРАД, 30 июн — РИА Новости, Светлана Самсонова. Победой волгоградских военных завершился российский этап конкурса "Инженерная формула", теперь команда из Волгограда будет представлять нашу страну на аналогичном международном соревновании, который проводится в рамках "АрМИ-2018".

В соревнованиях, помимо победителей, принимали участие команды из Ростовской, Московской, Владимирской областей, а также республики Башкортостан. Все они стали победителями в своих военных округах. Им предстояло справиться с непростой задачей: условный противник в виде двух бомбардировщиков СУ-24 разрушил дорогу, по которой должны идти наши войска, и военным инженерам нужно в кратчайшие сроки восстановить путь и перебросить на другой берег реки "Камаз".

Это уже четвертая победа команды из Волгограда в подобном конкурсе.

"Во время гонки были поломки, но наши парни не растерялись и смогли прийти первыми", — сообщил РИА Новости капитан команды майор Евгений Шеладонов.

"Волгоградцы заслужено победили, они лучше подготовлены. В августе (2018 года) на этом же полигоне пройдет международный конкурс "Инженерная формула" в рамках игр "АрМИ-2018". В нем примут участие команды Пакистана, ЮАР, Китая, стран СНГ", — сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.