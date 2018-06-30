В Минобороны рассказали, когда Тихоокеанский флот получит корвет "Громкий"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 июн — РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) скоро получит корвет проекта 20380 "Громкий", сообщил в субботу журналистам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В течение месяца мы надеемся, что один корвет перейдет на сдаточную базу во Владивосток", — сказал он.

По его словам, остальные корветы находятся в работе. Ранее сообщалось, что всего ТОФ планирует получить восемь корветов проекта 20380.

Корвет проекта 20380 "Громкий" — второй корабль этой серии. Первый — корвет "Совершенный" — передан 20 июля 2017 года Тихоокеанскому флоту. Строительство "Громкого" началось в 2012 году, завершение работ намечено на следующий год. Как и "Совершенный", "Громкий" будет задействован для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке России. В настоящее время по заказу Минобороны РФ на стапелях АСЗ также продолжается строительство еще двух кораблей этого класса.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что "Громкий" будет вооружен ракетами "Калибр".