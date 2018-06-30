Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Быстро обнаружить подлетающую на сверхзвуковой скорости ракету, выявить точное местоположение атакующего вражеского самолета и нацелить оружие для ответного удара — бортовые радиолокационные системы стали главными помощниками летчиков в воздушном бою. Как устроены самые продвинутые радары и с чего начиналось "прозрение" боевой авиации — в материале РИА Новости.
Круговой обзор
Современные радиолокационные станции способны на многое. Например, радиолокационная станция "Ирбис" с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР) многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С обнаруживает воздушные объекты на расстоянии до 400 километров, сопровождает одновременно до 30 целей и наводит ракеты сразу на восемь из них. Причем делает это днем и ночью, в любых погодных условиях, при наличии естественных и искусственных радиопомех.
"АФАР может работать сразу в нескольких диапазонах, чтобы с большей точностью определять тип цели с достаточно низкой поверхностью рассеивания, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Это прежде всего средства воздушного нападения — ракеты класса "воздух — воздух", крылатые ракеты и самолеты, выполненные с применением технологий низкой радиолокационной заметности "стелс". Раньше такими антеннами оборудовались зенитные ракетные комплексы и системы, но теперь их ставят и на самолеты".
По его словам, в современном воздушном бою целей, которые необходимо "облучить" самолету, стало намного больше. При массовом залпе систем ПВО пилотам необходимо разобраться, с какой стороны летят ракеты, какого они класса, и определить местоположение каждой из них. Вся эта информация нужна для выработки правильной тактики и действий в течение нескольких секунд.
Радиолокационные системы Су-57 выполняют функции разведки, активной радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Пилоту не приходится маневрировать, чтобы контролировать обстановку слева, справа или сзади. Вся информация приходит к нему в автоматическом режиме, проецируется на шлем и на интерактивные стекла кабины.
В лунном свете
Авиационные бортовые радары в Советском Союзе появились в начале 1940-х. С их помощью хотели повысить эффективность боевой авиации в условиях ночного боя или ограниченной видимости. За основу взяли принцип работы наземной радиолокационной станции "Редут", успешно опробованной во время советско-финской войны. Однако боевая авиация тогда все еще действовала по старинке, не применяя подобные "умные" устройства. Бомбардировщики определяли цели на земле визуально, пользуясь наземными ориентирами и штурманскими расчетами. А истребителям в ночных боях дорогу освещали зенитные прожекторы или же отраженный свет Луны.
Новый вариант станции "Гнейс-2", уже метрового диапазона, сконструировали в 1942-м. Летные заводские испытания проводились в сложной военной обстановке. Но все же инженерам удалось доработать РЛС до необходимых характеристик, и летом того же года станция успешно выдержала государственные испытания. Она была компактнее предшественницы, видела самолет противника на расстоянии трех с половиной километров и сопровождала его до сближения на дистанцию 300 метров.
В боевых условиях эти станции применялись при обороне Москвы, в Сталинградской битве, под Ленинградом. Специально под "Гнейс-2" сформировали Бреславльскую авиационную дивизию ночных перехватчиков. За годы войны построили более двухсот РЛС "Гнейс-2", получивших в ходе эксплуатации высокие оценки военных летчиков.
На сверхзвуковых скоростях
С началом эры реактивной авиации вопросам радиолокации уделялось особое внимание. Каждый военный самолет по умолчанию оборудовался бортовыми радиолокационными станциями, уже считавшимися главной вспомогательной системой при выполнении боевых задач.
Конечно, бортовые РЛС совершенствовались параллельно с летательными аппаратами — становились компактнее, расширялся спектр возможностей. РЛС могли не только обнаруживать цель, но и сопровождать, наводить на нее ракетное вооружение. Появились различные метеолокаторы и радары, приспособленные для решения конкретных задач — обзора земной поверхности, поиска целей на море, заднего и бокового обзора.
Для сверхзвуковых самолетов потребовались более совершенные и дальнобойные радиолокационные средства. Прорывной стала система управления вооружением "Сапфир-23" для истребителей МиГ-23. Радар находил воздушные цели в передней и задней полусфере в любых метеоусловиях на расстоянии до 20 километров, определял государственную принадлежность воздушного судна по системе "свой-чужой". Прицеливание летчику облегчала входящая в состав РЛС аналоговая вычислительная машина. Кроме того, на лобовом стекле высвечивалась информация с зонами пуска ракет и ошибками прицеливания.
Увидеть "невидимку"
Исследовательские и опытно-конструкторские работы в области радиолокации в России не прекращались даже в трудные для страны 1990-е. Отечественная школа радиостроения всегда занимала лидирующие позиции в мире.
Бортовые авиационные комплексы с АФАР считаются вершиной радиолокации. И сегодня конструкторы в первую очередь решают задачи, связанные с увеличением дальности обнаружения целей, сокращением времени импульсов передатчиков, совершенствованием характеристик и свойств материалов, оптимизацией монтажа конструкций.
"Американцы сейчас признают, что Россия во многих вопросах радиолокации их опередила, — отмечает Леонков. — Они паникуют, например, из-за того, что РЛС боевой авиации США не соответствуют современным требованиям — наши летчики обнаруживают их самолеты первыми. К тому же разработки отечественных конструкторов пустили коту под хвост всю их программу "стелс". Еще первые МиГ-29 оборудовались станциями, видевшими как на ладони бомбардировщик B-2 Spirit на фоне земли. Все передовые технологии, так называемое летающее крыло, специальная обработка корпуса не принесли желаемых результатов".