В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военные зафиксировали у границ страны за неделю 20 летательных аппаратов, которые вели разведку.

Как указывается в инфографике, опубликованной в газете Вооруженных сил России "Красная звезда", "20 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации".

Отмечается, что выполнено пять подъемов истребителей из состава дежурных сил ПВО для недопуска нарушения границы. Нарушения воздушного пространства РФ допущены не были, добавляется в сообщении.