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Безопасность

Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы

(обновлено: 08:08 29.06.2018)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкРоссийские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях Индра-2014Российские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях Индра-2014
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Спор снаряда и брони долго определялся калибром и начальной скоростью первого и толщиной последней. Грубо говоря, чем толще броня танка, тем больше нужна пушка, чтобы его уничтожить. В годы Второй мировой эту аксиому опровергли кумулятивные снаряды, буквально прожигающие броню за счет энергии направленного взрыва. О том, как действуют такие боеприпасы и где используются сегодня, — в материале РИА Новости.

Струя огня

Бойцы готовят к выстрелу ручной гранатомет РПГ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Бронебойный аргумент. Самые лучшие противотанковые гранатометы мира
Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения бронетехники и долговременных фортификационных сооружений. Против пехоты они малоэффективны. Все дело в особенностях конструкции и механизме взаимодействия с преградой. Бронебойная "болванка" проламывает броню за счет кинетической, ударной энергии. Фугасный снаряд — всей мощью заключенного в нем взрывчатого вещества. Кумулятивный же боеприпас пробивает препятствие в локальной точке, воздействуя на нее узкой сконцентрированной струей продуктов взрыва. Если провести параллель с холодным оружием, такой снаряд напоминает панцербрехер — средневековый узкий граненый кинжал, удар которого за счет низкого удельного сопротивления был способен пробить пластину даже железного доспеха.

В боевой части кумулятивного снаряда сделано воронкообразное углубление, облицованное слоем металла толщиной в один-два миллиметра и ориентированное широким краем к цели. Вокруг воронки — заряд взрывчатого вещества. При его детонации взрывная волна давит на боковые стенки конуса и "схлопывает" их к продольной оси боеприпаса. Создается огромное давление, превращающее металл облицовки в жидкость и толкающее ее к цели. Эта струя движется вперед со скоростью около десяти километров в секунду. Ее давление столь велико, что даже самая крепкая танковая броня "дает течь".

CC BY-SA 3.0 / David Monniaux / Nation/Defense days, Esplanade des Invalides, Paris, France, September 24-25, 2005Унитарный выстрел с кумулятивным снарядом в разрезе
CC BY-SA 3.0 / David Monniaux / Nation/Defense days, Esplanade des Invalides, Paris, France, September 24-25, 2005
Унитарный выстрел с кумулятивным снарядом в разрезе

Как только струя попадает в заброневое пространство, внутри боевой машины возникает область повышенного давления (грубо говоря, резко нагревается воздух), что может спровоцировать взрыв боекомплекта. Именно по этой причине в многочисленных вооруженных конфликтах военнослужащие предпочитают ездить на броне, а не в десантном отделении, и танкисты часто держат люки открытыми. Кроме того, экипаж подбитой машины получает множественные травмы: ожоги, контузии, ранения осколками. В годы Второй мировой бывали случаи, когда танкиста буквально разрезало пополам кумулятивной струей, прорвавшейся за броню.

Показательный огневой удар из противотанкового ракетного комплекса Штурм-С на полигоне Луга в Ленинградской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Тем не менее абсолютным оружием эти боеприпасы назвать нельзя. Их бронепробиваемость зависит от множества факторов: формы, размеров и материала кумулятивной выемки-воронки, массы и свойств разрывного заряда, времени срабатывания детонационной цепи, скорости вращения снаряда, угла его встречи с препятствием, плотности и толщины брони цели. Считается, что такой боеприпас способен поразить объект, если толщина брони не превышает пяти-восьми калибров снаряда. То есть 93-миллиметровый кумулятивный выстрел ПГ-7ВЛ от РПГ-7 успешно поразит вражеский танк, если стрелок-гранатометчик попадет в участок брони толщиной 465-744 миллиметра.

Сегодня против кумулятивных боеприпасов эффективны только комплексы динамической защиты (ДЗ) — всем известные по кадрам из телехроники "кирпичи"-короба со взрывчаткой, которыми обвешивают бронетехнику в зоне боевых действий. При попадании боеприпаса элемент ДЗ направленным взрывом рассеивает кумулятивную струю. Для этого же воюющие стороны иногда обваривают башни и борта танков решетчатыми экранами. Из задача — спровоцировать подрыв кумулятивного снаряда на удалении от брони. Струя расплавленного металла в этом случае доберется до цели сильно ослабленной и не обеспечит сквозное пробитие. Советские танкисты широко пользовались этой "эрзац-броней" в битве за Берлин, где немцы применяли фаустпатроны с кумулятивными выстрелами. Красноармейцы обшивали свои "тридцатьчетверки" всем, что попадется под руку, — даже каркасными сетками от железных кроватей.

Двойной удар

К кумулятивным боеприпасам относятся артиллерийские и танковые снаряды, некоторые авиационные ракеты и бомбы, морские противокорабельные ракеты с фугасно-кумулятивной боевой частью, торпеды, а также гранатометные выстрелы и боезапас противотанковых ракетных комплексов. Их широкому распространению способствует простота устройства и изготовления, низкая стоимость и высокая эффективность.

© Фото : sherwin labadanРучной противотанковый гранатомет РПГ-32
© Фото : sherwin labadan
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-32

Последний "писк моды" — тандемные кумулятивные боеприпасы для ПТРК и ручных гранатометов. Они предназначены специально для целей, оборудованных комплексом динамической защиты. Боевая часть, по сути, состоит из двух расположенных друг за другом кумулятивных выстрелов. При столкновении с целью первый уничтожает блоки ДЗ. Второй через доли секунды бьет точно в то же самое место, уже "расчищенное" и не прикрытое динамической защитой. Кумулятивной струе основного заряда теперь ничто не мешает.

Демонстрация танка Т-14 Армата
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Кумулятивные боеприпасы на вооружении пехотных частей превратили обычного солдата в основную угрозу бронетехнике противника. Один гранатометчик способен уничтожить или серьезно повредить современный многотонный танк стоимостью в несколько миллионов долларов. Кумулятивными выстрелами к РПГ-7 активно пользовались чеченские боевики во время печально известного штурма Грозного федеральными силами в январе 1995-го. Высотная городская застройка позволяла им наносить удары сверху по тонкой броне крыши танков и БМП. Досталось от кумулятивных выстрелов и американцам, назвавшим дорогу из аэропорта Багдада "Аллеей РПГ" — здесь их регулярно обстреливали иракские гранатометчики.

Самым грозным противотанковым вооружением российской пехоты по праву считаются ракетные комплексы "Корнет". Ракета этого ПТРК способна пробить 1300-1400 миллиметров гомогенной брони или 3000 миллиметров бетонного монолита. Этого с лихвой хватит, чтобы поразить любой современный основной боевой танк. Учитывая, что дальность стрельбы из "Корнета" достигает 5500 метров, а расчет ПТРК может прятаться в складках местности, экипаж танка противника поймет, что подвергся атаке, только в самый последний момент.

© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии Кувейта возле переносного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Э" на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военнослужащий армии Кувейта возле переносного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Э" на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте. 12 декабря 2017

Кумулятивные боеприпасы, появившиеся в годы Второй мировой, до сих пор сохраняют актуальность как эффективное противотанковое средство. И, судя по их колоссальным запасам в арсеналах стран мира, воевать им придется еще долго.

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