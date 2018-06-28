Путин заявил, что рассчитывает на беспощадную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых структур заявил, что рассчитывает на ответственную и принципиальную работу в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, криминалом и коррупцией.

На прием приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО России, Росгвардии и организаций высшего образования МВД и ФСИН.

"Хочу также сердечно поприветствовать офицеров, которые вскоре начнут работать в правоохранительных органах и специальных службах. Круг стоящих перед вами задач исключительно широк — это надежная защита прав и свобод наших граждан, это беспощадная борьба с террористами и экстремистами, криминалом и коррупцией. Рассчитываю, что вы проявите здесь свои самые лучшие профессиональные и личные качества, будете действовать ответственно и принципиально, в строгом соответствии с буквой и духом закона", — сказал Путин.