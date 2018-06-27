Выпускники Ярославского училища ПВО освоят системы С-500

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Выпускники Ярославского высшего военного училища ПВО через несколько лет будут одними из первых осваивать перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500Ю, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В Ярославле 30 июня пройдет торжественный выпуск молодых офицеров. К государственной итоговой аттестации допущены более 250 выпускников из числа курсантов. В Минобороны отметили, что все они прошли полный курс обучения и полностью выполнили требования учебного плана и учебных программ по 12 специальностям подготовки.
В этом году курсанты впервые работали на С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С".
"Полученные в стенах училища знания, умения и навыки офицеры понесут в зенитные ракетные и радиотехнические войска ВКС. А выпускники в радиотехнических войсках освоят новейшие РЛС "Небо-М", "Подлет", "Сопка", "Каста 2-2", — добавили в Минобороны.