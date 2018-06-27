Замглавы Минобороны обсудил с послом Японии отношения в военной области

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин в среду обсудил с послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки перспективы развития отношений двух стран в военной области, сообщили в Минобороны России.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки", — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе встречи "состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне".