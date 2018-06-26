В России пока не собираются создавать самолет на замену "Руслану"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация не планирует эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124. Но концерн разрабатывает меры по поддержанию исправности имеющегося парка авиации.

В ОАК рассказали, что сейчас ПАО "Ил" ведёт эскизное проектирование Ил-276.

"Этот самолёт должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн", — добавил собеседник агентства.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан", но пока никакого решения не принято. После этого вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей

Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача. Она указана в разделе приоритетных направлений деятельности на 2018 год.

Сделать более экономичным

Как считает заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир

Попов, модернизация будет происходить на базе ульяновского "Авиастара", где они и обслуживаются.

"Там есть технологическая, инженерная, рабочая сила, которая может сегодня создать его заново", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, решение о глубокой модернизации связано с необходимостью ставить новые двигатели.

"Авионика должна быть новой, и нужно улучшить возможности по такелажно-монтажным работам", — добавил эксперт.

Попов отметил, что у Ан-124 хорошие возможности погрузки и выгрузки из-за того, что он — сквозного действия, а это ускоряет процессы.

"Простой самолет на земле сегодня намного дороже, чем в полете. Если он четыре часа летит и четыре часа загружается, это неправильно — загружаться он должен вполовину меньше. Смысл модернизации в этом и будет заключаться: сделать его более экономичным в эксплуатации", — заключил военный летчик.

Ан-124

Ан-124-100 "Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Его разработали в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.

В первую очередь, он создавался для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава и тяжёлой боевой техники.

Также самолет предназначался и для крупнотоннажных перевозок. Гражданский вариант может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов, в том числе нестандартных крупногабаритных.

Первый полет состоялся 24 декабря 1982 года в Киеве.

С 2003 года выпуск Ан-124 "Руслан" прекращен, однако продолжается глубокая модернизация и поддержание летной годности самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124.