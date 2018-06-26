МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация не планирует эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124, но разрабатывает меры по поддержанию исправности имеющегося парка Ан-124 и Ил-76, сообщили РИА Новости в дивизионе транспортной авиации ОАК.
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается возможность возобновления остановленного в 2003 году производства "Руслана", но пока решения не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор "Ила" Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.