В России пока не собираются создавать самолет на замену "Руслану"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация не планирует эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124, но разрабатывает меры по поддержанию исправности имеющегося парка Ан-124 и Ил-76, сообщили РИА Новости в дивизионе транспортной авиации ОАК.

"Что касается программы СВТС (средний военно-транспортный самолёт. — Прим. ред.), то, действительно, в настоящее время ПАО "Ил" ведёт эскизное проектирование Ил-276. Этот самолёт должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн", — уточнил собеседник агентства.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается возможность возобновления остановленного в 2003 году производства "Руслана", но пока решения не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор "Ила" Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

Ан-124-100 "Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Его разработали в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.