ВМФ допускает производство боевых кораблей на Балтзаводе, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. ВМФ РФ рассматривает Балтийский завод как одну из площадок для строительства кораблей классом фрегат и выше, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Балтийский завод сможет строить любые корабли, начиная с класса фрегат и сравнимые по водоизмещению с сегодняшними большими противолодочными кораблями. Но это еще оценка возможностей", — сказал он.

"Если Балтийский завод приступит к строительству кораблей крупного водоизмещения, то это будет делаться обязательно в кооперации с другими предприятиями", — добавил собеседник агентства.