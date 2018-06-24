"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Создавая новый танк, самолет, ракету или автомат, разработчики и испытатели делают все от них зависящее, чтобы сохранить конструкцию в тайне. Малейшая утечка — и секретные технологические ноу-хау, реализованные в перспективном проекте, станут достоянием мировой общественности. А значит — и вероятного противника, который моментально получит информацию о всех сильных и слабых сторонах "засвеченного" чудо-оружия. РИА Новости публикует подборку пяти видов вооружений, о которых широкая публика узнала совершенно случайно.

Chengdu J-20 (Китай)

Программу по созданию истребителя пятого поколения Китай долгие годы держал в строжайшем секрете. Разработка новой машины велась с конца 1990-х, однако впервые представители ВВС НОАК официально сообщили о высокой степени готовности проекта лишь в 2009-м. Внешний облик J-20 на тот момент известен не был. Интернет переполнили многочисленные фейковые снимки и коллажи с якобы "тем самым" самолетом. Среди них оказалось и несколько зернистых и размытых фото J-20 на земле, опубликованных в некоторых китайских "околовоенных" блогах в декабре 2010 года. Эти кадры были достоверными. По одной из версий, их сделали фотографы-"споттеры", которым удалось подобраться близко к испытательному центру. По другой, снимки слили" в Cеть сами китайские военные, чтобы продемонстрировать миру технический прогресс КНР.

© AP Photo / Xinhua/Li Gang Китайский истребитель J-20 © AP Photo / Xinhua/Li Gang Китайский истребитель J-20

Руководство НОАК не подтверждало подлинность фотографий и продолжало держать "под грифом" большую часть информации об испытаниях истребителя-невидимки. Официальные снимки J-20 появились лишь 11 января 2011-го, когда прототип впервые поднялся в воздух. Публике же новый самолет представили 1 ноября 2016 года в рамках авиакосмического салона Airshow China — 2016. Истребитель приняли на вооружение в начале 2017-го.

"Статус-6" ("Посейдон")

Российский проект беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6" засветился в СМИ 10 ноября 2015-го на совещании президента России Владимира Путина с представителями Министерства обороны. Оператор федерального телеканала крупным планом снял страницу презентации, которую листал один из генералов. На слайде угадывались силуэты атомных подлодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", оборудованных стыковочными узлами на днище и способных нести глубоководные аппараты. В центре схемы была огромная торпеда с невероятными характеристиками: дальность — десять тысяч километров, глубина погружения — 1000 метров, максимальная скорость — до 100 узлов.

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Эта утечка (случайная или намеренная, неясно до сих пор) устроила настоящий переполох в НАТО. Военные и гражданские специалисты наперебой спорили, существует это оружие на самом деле или русские организовали дезинформацию. В конце 2016-го издание Popular Mechanics со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило о достоверном факте испытаний "Статуса-6". По данным американской разведки, перспективный ударный дрон был запущен с подлодки специального назначения Б-90 "Саров". Реальность такого оружия подтвердил Владимир Путин 1 марта 2018-го. На вооружение российского флота этот комплекс пойдет под обозначением "Посейдон".

Sea Shadow (США)

Экспериментальное двухкорпусное судно Sea Shadow (IX-529) ("Морская тень") компания Lockeed Martin построила для ВМС США в 1985-м. Пентагон заказал этот необычный корабль-невидимку, вдохновившись успехом самолета F-117 Night Hawk. При разработке и производстве единственного экземпляра "Морской тени" пользовались теми же технологиями, что и у стелс-бомбардировщика. Будущего во флоте прототип изначально не имел, поскольку предназначался лишь для демонстрации технологий. И американцам действительно удалось доказать, что надводные корабли можно сделать малозаметными для радаров. Элементы технологии стелс в кораблестроении сегодня используют все развитые военно-морские державы.

© Фото : US Navy Надводный корабль Sea Shadow IX-529 © Фото : US Navy Надводный корабль Sea Shadow IX-529

А в середине 1980-х конструкция и технологические новшества "Морской тени" были настоящим прорывом. Естественно, Пентагон держал все в строжайшей тайне. Чтобы избежать утечек, IX-529 собирали внутри огромной баржи на побережье Калифорнии. В море корабль уходил исключительно ночью. И все же один снимок "неопознанного плавающего объекта" на фоне темнеющего неба все-таки попал в местные газеты. Особого шума он, впрочем, не произвел — в городе Редвуд и без того ходили слухи, что на предприятии концерна Lockheed неподалеку мастерят чудо-корабль. "Морскую тень" показали широкой публике в 1993 году, когда корабль перебазировали на военно-морскую базу Сан-Диего.

K2 Black Panther

Появление в составе армии Южной Кореи современных основных боевых танков К2 "Черная пантера" в 2007 году стало для многих специалистов полной неожиданностью. Высокотехнологичная, быстрая и подвижная машина, напичканная самой современной электроникой южнокорейского производства, не уступала, а в чем-то даже превосходила ОБТ стран Запада. Во многом этого удалось добиться благодаря режиму полной секретности на предприятии Hyundai Rotem. "Черную пантеру" испытывали только на скрытых от посторонних глаз (и средств наблюдения) полигонах, ее ТТХ до последнего момента не разглашались. Сеул всерьез опасался промышленного шпионажа со стороны Китая и КНДР.

Однако в начале 2000-х несколько фотографий опытных машин с башнями, замотанными в маскировочную ткань, попали в прессу. Знатоки быстро определили габариты и приблизительную массу машины, а также ее основное вооружение — вариант 120-миллиметровой гладкоствольной пушки немецкого концерна "Райнметалл". Но главные ноу-хау — состав бортовой электроники, средств связи и устройство комплекса активной защиты — оставались тайной. Сейчас Сухопутные войска Южной Кореи располагают 100 танками К2. Еще 100 должны поступить на вооружение в ближайшие годы.