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Безопасность

Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений

08:0023.06.2018
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© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy Авианосец USS Gerald R. FordАвианосец USS Gerald R. Ford
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Боевые корабли, самолеты, танки и боеприпасы — на разработку и производство новых вооружений в мире ежегодно тратятся огромные средства. Особенно в этом преуспели США — их расходы на оборону превышают бюджеты некоторых небольших государств. РИА Новости рассказывает о пяти военных разработках, обошедшихся заказчикам в миллиарды долларов.

"Золотой" авианосец

Мировым рекордсменом по стоимости в кораблестроении признан американский авианосец USS Gerald R. Ford. Постройка и испытания этого символа военно-морской мощи США уже обошлись американскому бюджету почти в 13 миллиардов долларов.

Бомбардировщик Ту-22М3 во время перелета с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункт постоянной дислокации
© Фото : аккаунт Минобороны РФ в Twitter
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USS Gerald R. Ford — самый современный и вооруженный авианосец в мире. Он оборудован двумя ядерными реакторами и продвинутой радарной системой Dual Band Radar. На корабле базируются две эскадрильи истребителей F-35С и F/A-18E/F Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, транспортники C-2 Greyhound. Кроме того, на борту можно разместить восемь вертолетов MH-60S Seahawk.

В арсенале авианосца — зенитные ракеты RIM-162 ESSM, корабельные артиллерийские комплексы Phalanx и RAM. Разработчики позиционируют его как универсальную площадку, подходящую для размещения любых видов перспективных вооружений, вплоть до боевых лазеров.

© Фото : U.S. Navy/Joshua J. WahlАвианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) в сухом доке
© Фото : U.S. Navy/Joshua J. Wahl
Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) в сухом доке

Подорожавший крейсер

Вопросом создания собственного авианосного парка озаботилась и Индия. В 2013-м северодвинский "Севмаш" завершил глубокую модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Горшков", который затем передали индийским ВМС.

Контракт, заключенный в 2004-м, — крупнейший за всю историю военно-технического сотрудничества России и Индии. Предполагалось, что модернизация списанного российского корабля обойдется стране-заказчику в скромные 750 миллионов долларов. Еще на такую же сумму Россия обязалась поставить Индии три десятка корабельных истребителей МиГ-29К. Но из-за увеличения объема работ стоимость, по сути, нового авианосца, получившего имя "Викрамадитья", выросла до 2,3 миллиарда долларов.

Крейсер получил абсолютно новое радиоэлектронное оборудование, навигационные системы, вооружение, усовершенствованную полетную палубу и трамплин для взлета истребителей. "Викрамадитья" несет на борту 30 самолетов и вертолетов. Планируется, что обновленный корабль прослужит порядка 40 лет.

© РИА Новости / Александр ПетровАвианосец "Викрамадитья"
© РИА Новости / Александр Петров
Авианосец "Викрамадитья"

Слишком "электронный" танк

Большие затраты требуются и для того, чтобы вооружить армию современной сухопутной техникой. Так, одним из самых дорогих танков в мире считается французский AMX-56 Leclerc — стоимость единицы достигает девяти миллионов долларов. Эту бронемашину приняли на вооружение еще в 1992-м. При ее проектировании французы ориентировались на американский опыт — они хотели создать такой же мощный и хорошо защищенный танк, как "Абрамс", но более легкий.

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© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
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В общей сложности армия получила 400 таких бронемашин, соответственно, французскому правительству парк "Леклерков" обошелся в сумму порядка 36 миллиардов долларов, не считая затрат на техническое обслуживание и модернизацию.

"Леклерк" вооружен просто и без изысков — 120-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами, 12,7-миллиметровым и 7,62-миллиметровым. Но буквально нашпигован электроникой — многие операции вместо экипажа выполняет автоматика. Это и послужило главной причиной такой дороговизны.

© AFP 2018 / Bertrand GuayФранцузские танки AMX-56 Leclerc на параде в День взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже
© AFP 2018 / Bertrand Guay
Французские танки AMX-56 Leclerc на параде в День взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже

Самолет по цене корабля

Бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit отличается от конкурентов не только продвинутыми системами защиты, но и неприлично высокой стоимостью — более миллиарда долларов за штуку. И это без оборудования. Примерно столько же США тратили на постройку одного ракетного крейсера класса Ticonderoga.

Бомбардировка целей во время войны во Вьетнаме
© Фото : Public domain
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Кроме того, самолеты B-2 очень дороги в эксплуатации и обслуживании. Например, для хранения "невидимок" необходимы специальные ангары с постоянно поддерживаемым микроклиматом. В обычных условиях особое радиопоглощающее покрытие самолета может утратить свои свойства.

На вооружении американских ВВС сегодня стоят два десятка таких бомбардировщиков. Боевое крещение они получили в 1999-м при налетах на Югославию, в 2003-м сбрасывали бомбы на Ирак, а в 2011-м нанесли несколько авиаударов по объектам в Ливии.

Однако, несмотря на практическую и теоретическую боевую эффективность B-2 Spirit, к 2030 году Пентагон планирует списать все эти самолеты. Их функции снова возьмут на себя "возрастные" модернизированные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52 Stratofortress.

© Фото : public domain Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
© Фото : public domain
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

Инвестиции в апокалипсис

Самым дорогим ядерным оружием последнего времени считается новая американская бомба B61-12. Причем это не созданное с нуля оружие, а лишь очередная версия уже находящейся в арсенале США авиабомбы B61 образца 1963-го.

Общая стоимость программы по усовершенствованию около пятисот устаревших ядерных снарядов превышает 11 миллиардов долларов. Таким образом, цена каждой новой бомбы B61-12 — почти 23 миллиона.

© Flickr / Sandia LabsТестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США. 28 января 2015 года
© Flickr / Sandia Labs
Тестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США. 28 января 2015 года

После модернизации B61-12 станет намного точнее своих предшественников. На нее установят новое хвостовое оперение и инерциальную систему наведения. Кроме того, боеприпас оснастят маршевым двигателем, и бомба сможет планировать к заданной точке с расстояния в несколько километров. До этого ее сбрасывали на парашюте, чтобы самолет-носитель успел удалиться от эпицентра взрыва.

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