В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Истребители ПВО России семь раз за прошедшую неделю поднимались в воздух для предотвращения нарушений государственной границы, следует из материалов, опубликованных в газете российских вооруженных сил "Красная звезда".

"Семь подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — говорится в материале издания.

В общей сложности разведку вдоль российских границ за неделю провели 20 летательных аппаратов.