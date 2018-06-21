Танк Т-72 станет брендом

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Уралвагонзавод" планирует забрендировать танк Т-72, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.

Представитель УВЗ пояснил, что сделать это предполагается в рамках корпоративной программы по восстановлению прав на интеллектуальную собственность, которая проводится по требованию "Ростеха".

"Сейчас в ведение корпорации возвращается бренд "Танк Т-72", — сказал он.

Собеседник агенства отметил, что уже забрендированы 152-миллиметровая самоходная гаубице "Мста-С" производства "Уралтрансмаша" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", которую делает "Омсктрансмаш". То же самое ожидает и все остальные изделия предприятий корпорации УВЗ.

Т-72 "Урал" — самый массовый основной боевой танк второго поколения. Был принят на вооружение в СССР с 1973 года. Экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию, до сих пор стоит на вооружении стран СНГ. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии которые, в свою очередь, также их экспортировали.