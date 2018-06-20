В Казахстане начался сбор инженерных войск стран СНГ

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил государств-участников СНГ начался в Казахстане, мероприятия продлятся неделю, сообщили в Минобороны России.

"В мероприятиях, которые продлятся до 27 июня, помимо России также принимают участие команды от вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан", – говорится в сообщении.

От России на казахстанский полигон Капчагай отправились военнослужащие 210 межвидового учебного центра инженерных войск из города Кстово Нижегородской области.

"В ходе совместных действий военнослужащие проведут разведку участка дороги, с использованием гусеничных минных заградителей, выполнят задачи по устройству минно-взрывных заграждений. Также военные инженеры отработают действия по установке колейного моста с применением мостоукладчика МТУ-20 и развертыванию фильтровальной станции ВОС-4", – уточнили в Минобороны.

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