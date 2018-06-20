Оборонзаказ-2018 обеспечен контрактами почти на 93%

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Контракты в рамках государственного оборонного заказа этого года заключены почти на 93% от общей выделенной суммы, этап размещения "фактически завершен", сообщил в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании в Крыму.

По итогам прошлого года удалось повысить долю современного оружия в частях постоянной готовности до 59,5%, напомнил министр. В этом году этот показатель планируется довести до 62%.

"Заключено более 2,8 тысяч государственных контрактов, что составляет почти 93% от общего объёма государственного оборонного заказа на этот год. Таким образом, этап размещения гособоронзаказа фактически завершен, что позволяет перейти к его уточнению", — сказал глава военного ведомства.

Сейчас, по его словам, стоит задача проследить за эффективным расходованием бюджетных денег, а сэкономленное по результатам конкурсных процедур направлены на "решение приоритетных задач развития армии и флота".

"В первую очередь — на комплексное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения и системы управления Вооруженными силами", — отметил Шойгу.

В то же время он признал, что структуры Минобороны задолжали некоторым организациям ОПК (какую сумму – не уточняется). Принимаемые меры, отметил Шойгу, должны позволить своевременно завершить работы по созданию перспективных образцов вооружения и полностью погасить долги перед "оборонкой".