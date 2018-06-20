США не будут стягивать авианосцы к Калининградской области, считает эксперт

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США вряд ли задействуют свои авианосцы в случае военной агрессии против России в Калининградской области, так как развернутая в анклаве группировка ВС РФ гарантирует их уничтожение, реальная угроза для Москвы исходит с восточного фланга НАТО — стран Балтии и Польши, сказал в среду РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Так он прокомментировал публикацию американского издания National Interest, согласно которой американские авианосцы класса "Нимиц" и "Форд" слишком громоздки для выполнения задач в Балтийском море и станут лёгкими целями для российских ракет "Оникс". Ранее этот журнал уже писал, что "вооруженный до зубов" Калининград — это худший кошмар НАТО.

"В целом это издание правильно оценило баланс сил в Калининградской области. Но, конечно, США не будут загонять туда авианосец, потому что это будет означать неминуемую гибель для него и всей авианосной группировки", — считает Мураховский.

Эксперт напомнил, что недавно в Калининградской области появились такие современные вооружения, как оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Помимо упомянутых в американских СМИ систем ПВО С-400, на вооружение группировки войск в российском анклаве также поступают комплексы войсковой ПВО "Бук-М3". Таким образом, под Калининградом выстраивается эшелонированная противовоздушная оборона.

Реальная угроза

Мураховский подчеркнул, что реальная угроза безопасности РФ исходит со стороны стран Балтии и Польши, где США последнее время развернули свои танки и самолёты, а также активно модернизирует местную инфраструктуру под военные нужды.

"Реальная угроза исходит с другого направления – восточного фланга НАТО. Америка уже разместила на ротационной основе в Эстонии и Литве свои боевые самолёты, а также готовит инфраструктуру – узлы связи, штабы, склады, модернизирует порты и железнодорожные пути под большое количество войск. На ротационной основе в Польше размещена танковая бригада ВС США", — пояснил собеседник агентства.