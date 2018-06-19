РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Шойгу установил сроки сдачи военного технополиса "Эра"

17:2119.06.2018
0670
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкИО министра обороны РФ Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018ИО министра обороны РФ Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

АНАПА, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился, чтобы все объекты военного инновационного технополиса "Эра", строительство которого ведётся в Анапе, были готовы к 1 сентября текущего года.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на презентации военного инновационного технополиса Эра. 23 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путину презентовали будущий инновационный технополис в Анапе
"Могу отметить, что в целом работы ведутся в соответствии с графиком. Вместе с тем необходимо принять меры, чтобы узкие места в строительстве не помешали сдать объект в обозначенные сроки", — распорядился Шойгу на совещании по вопросу строительства федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) "Военный инновационный технополис "Эра".

Министр во вторник посмотрел, как идёт реконструкция корпусов технополиса "Эра", который, как сказал Шойгу, "должен начать функционировать с 1 сентября". О том, что для этого делается, рассказали председатель Совета директоров ОАО "Бамстройпуть" Антон Абдурахманов и начальник ФГАУ "Военный инновационный технополис "Эра" полковник Федор Дедус.

Шойгу, в частности, обратил внимание строителей, что в ходе работ надо максимально использовать природный ландшафт, сохраняя его первозданность при реализации архитектурных решений.

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Минобороны откроет в Анапе школу-лагерь для одаренных детей
"Эра" расположена на черноморском побережье на площади 17 га. Научно-образовательный сектор технополиса включает проектные подразделения, центр обработки данных, оснащённых сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований. В программу приоритетных научных исследований включены четыре десятка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности.

В прибрежной зоне Чёрного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажёрный зал, площадки для активного отдыха. Прибрежные корпуса технополиса предназначены для проживания операторов научных рот ВИТ "Эра". Каждая комната рассчитана на двоих человек и оснащена рабочим пространством для занятий, спальными местами, санузлом.

Пространство для активного отдыха образует овальную зону трека с трибуной и дорожками для забегов. Территория внутри включает теннисный корт и многопрофильную площадку для волейбола и баскетбола. В спортивно-оздоровительном центре оборудован банно-оздоровительный комплекс, крытый бассейн на четыре дорожки (25 метров) и тренажёрный зал для занятий операторов научных рот. В этом корпусе также расположен медицинский пункт.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч идёт
0
Польша
0
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч идёт
0
Польша
0
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена