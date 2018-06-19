Шойгу установил сроки сдачи военного технополиса "Эра"

АНАПА, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился, чтобы все объекты военного инновационного технополиса "Эра", строительство которого ведётся в Анапе, были готовы к 1 сентября текущего года.
Министр во вторник посмотрел, как идёт реконструкция корпусов технополиса "Эра", который, как сказал Шойгу, "должен начать функционировать с 1 сентября". О том, что для этого делается, рассказали председатель Совета директоров ОАО "Бамстройпуть" Антон Абдурахманов и начальник ФГАУ "Военный инновационный технополис "Эра" полковник Федор Дедус.
Шойгу, в частности, обратил внимание строителей, что в ходе работ надо максимально использовать природный ландшафт, сохраняя его первозданность при реализации архитектурных решений.
В прибрежной зоне Чёрного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажёрный зал, площадки для активного отдыха. Прибрежные корпуса технополиса предназначены для проживания операторов научных рот ВИТ "Эра". Каждая комната рассчитана на двоих человек и оснащена рабочим пространством для занятий, спальными местами, санузлом.
Пространство для активного отдыха образует овальную зону трека с трибуной и дорожками для забегов. Территория внутри включает теннисный корт и многопрофильную площадку для волейбола и баскетбола. В спортивно-оздоровительном центре оборудован банно-оздоровительный комплекс, крытый бассейн на четыре дорожки (25 метров) и тренажёрный зал для занятий операторов научных рот. В этом корпусе также расположен медицинский пункт.