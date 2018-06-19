Шойгу установил сроки сдачи военного технополиса "Эра"

ИО министра обороны РФ Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018

ИО министра обороны РФ Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018

АНАПА, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился, чтобы все объекты военного инновационного технополиса "Эра", строительство которого ведётся в Анапе, были готовы к 1 сентября текущего года.

"Могу отметить, что в целом работы ведутся в соответствии с графиком. Вместе с тем необходимо принять меры, чтобы узкие места в строительстве не помешали сдать объект в обозначенные сроки", — распорядился Шойгу на совещании по вопросу строительства федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) "Военный инновационный технополис "Эра".

Министр во вторник посмотрел, как идёт реконструкция корпусов технополиса "Эра", который, как сказал Шойгу, "должен начать функционировать с 1 сентября". О том, что для этого делается, рассказали председатель Совета директоров ОАО "Бамстройпуть" Антон Абдурахманов и начальник ФГАУ "Военный инновационный технополис "Эра" полковник Федор Дедус.

Шойгу, в частности, обратил внимание строителей, что в ходе работ надо максимально использовать природный ландшафт, сохраняя его первозданность при реализации архитектурных решений.

"Эра" расположена на черноморском побережье на площади 17 га. Научно-образовательный сектор технополиса включает проектные подразделения, центр обработки данных, оснащённых сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований. В программу приоритетных научных исследований включены четыре десятка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности.

В прибрежной зоне Чёрного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажёрный зал, площадки для активного отдыха. Прибрежные корпуса технополиса предназначены для проживания операторов научных рот ВИТ "Эра". Каждая комната рассчитана на двоих человек и оснащена рабочим пространством для занятий, спальными местами, санузлом.

Пространство для активного отдыха образует овальную зону трека с трибуной и дорожками для забегов. Территория внутри включает теннисный корт и многопрофильную площадку для волейбола и баскетбола. В спортивно-оздоровительном центре оборудован банно-оздоровительный комплекс, крытый бассейн на четыре дорожки (25 метров) и тренажёрный зал для занятий операторов научных рот. В этом корпусе также расположен медицинский пункт.