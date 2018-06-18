Корабли Балтийского флота отработают поиск подводных лодок

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Корветы "Бойкий", "Стойкий", морской танкер "Кола" и морской буксир "Конецкий" Балтийского флота РФ направились в дальний поход в Северную Атлантику, сообщает в понедельник пресс-служба Балтийского флота.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Конецкий" вышел в Северную Атлантику для выполнения плановых задач дальнего похода", — говорится в сообщении.

Основной задачей похода на Балтийском флоте назвали "обеспечение военно-морского присутствия и демонстрацию Андреевского флага в различных районах Атлантического океана".

На борту кораблей отряда — противолодочные вертолеты Ка-27ПС. За время похода экипажи проведут совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также различными способами пополнят свои запасы в море.

"Экипажи палубных вертолетов морской авиации флота, которые базируются на корветах, проведут летные смены в акватории Атлантического океана, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия", — отмечается в сообщении.