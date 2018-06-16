Штурм с "помпой". Пять самых эффективных боевых дробовиков

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Остановить нападающего мощным выстрелом навскидку или с ходу выбить дверные замки — штурмовые группы спецслужб всего мира широко используют гладкоствольные ружья при боях в городе. Особенно преуспели в применении убойного 12-го калибра полиция и охранные организации США. В России боевые дробовики исторически не так популярны — ими вооружены лишь некоторые подразделения МВД. РИА Новости рассказывает о наиболее серьезных "шотганах".

Стена картечи

Американское автоматическое гладкоствольное ружье АА-12 разрабатывалось в 1980-е. Его главное преимущество по сравнению с предшественниками — возможность стрельбы очередями. Конструкция дробовика предполагает установку барабанного магазина большой емкости — 32 патрона. Это позволяет вести шквальный автоматический огонь патронами 12-го калибра, посылая в сторону противника внушительные массы картечи.

При разработке АА-12 учитывался опыт использования дробовиков на вьетнамской войне. Тогда американская армия эффективно применяла ружья в условиях густых зарослей, когда приходилось принимать бой на короткой дистанции с внезапно появившимся из джунглей противником. Однако в случае промахов времени не перезарядку не оставалось, поэтому потребовался многозарядный и скорострельный "гладкоствол".

Итальянская кухня

Несмотря на свои достоинства — высокую скорострельность, относительно небольшой вес и слабую отдачу, — дробовик АА-12 в серию так и не пошел. Сегодня его можно увидеть разве что в руках героев голливудских боевиков и компьютерных игр.

Созданное в Италии полуавтоматическое гладкоствольное ружье Benelli M4 Super 90 отличается не только выдающейся надежностью и эргономикой, но и красивым дизайном. Это один из лучших боевых дробовиков в мире. Оснащен телескопическим прикладом и планками Пикатинни для установки оптических прицелов, подствольных рукоятей и тактических фонарей.

Разработку инициировал Пентагон, которому в конце 1990-х понадобилось новое единое гладкоствольное армейское ружье. Сегодня в арсенале Морской пехоты США под индексом М1014 числятся почти 20 тысяч единиц Benelli M4 Super 90. Шестизарядный "шотган" активно применялся практически во всех военных конфликтах с участием американской армии — из него стреляли в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. Кроме того, спецслужбы и правоохранительные структуры еще двадцати стран успешно пользуются "итальянцем", отзываясь об этом ружье только положительно.

Универсальный "турок"

Конструкция турецкого помпового ружья UTAS UTS-15 совмещает редкую для дробовиков компоновку "булл-пап" и классическую "помпу" с продольно скользящим затвором. Преимущество UTAS — высокая огневая мощь при довольно компактных размерах.

Другая особенность — два спаренных магазина по семь патронов, между которыми можно переключаться непосредственно при стрельбе. Это позволяет применять разные типы патронов в зависимости от ситуации.

Дробовик создан в 2011 году специально для полицейских подразделений и армейского спецназа. Его главное предназначение — штурмовые операции. Как и большинство образцов современного оружия, UTAS оснащен планками Пикатинни для расширения функциональности, а корпус изготовлен из высокопрочных композитных материалов.

Старая школа

Remington Model 870 — одно из самых известных и распространенных в мире гладкоствольных ружей. Его разработали еще в 1950-х для охотников на крупного зверя. Позже им заинтересовалась армия США, и для военных дробовик немного переделали — увеличили емкость магазина до семи патронов и установили приспособление для крепления штык-ножа.

Этот "шотган" широко применяют и в американской полиции: как простые патрульные в повседневной работе, так и спецподразделения при выполнении боевых операций.

Успех этого недорогого помпового ружья с полностью стальными корпусом и трубчатым магазином, размещенным под стволом, объясняется простотой, неприхотливостью, удобством обслуживания и невероятной надежностью конструкции. Для него предусмотрена широкая номенклатура боеприпасов различного калибра — картечь, пули, сигнальные, газовые и многие другие заряды.

Remington 870 — самый продаваемый дробовик в мире. Всего произведено более 11 миллионов различных модификаций ружей этого типа.

Русский характер

Ружье 18,5 КС-К ижевские оружейники сделали для подразделений МВД на базе гражданской "Сайги". Однако российские полицейские вооружаться им не спешат. Обладающий внушительными габаритами КС-К менее удобен при штурме помещений, чем привычные компактные пистолеты-пулеметы или автоматы.

Теперь производители больше рассчитывают на иностранные заказы.

Аббревиатура КС-К означает "карабин специальный", но это все же полноценный самозарядный дробовик. Схема работы автоматики позаимствована у АК и отличается высокой надежностью. Для стрельбы применяются высокоэффективные на коротких дистанциях патроны с пулями или картечью 12-го калибра с гильзой 70 или 76 миллиметров.