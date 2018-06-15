Военные ЮВО поразили радиоуправляемые мишени на учениях в Южной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн — РИА Новости. Мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели совместные учения в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В учебных мероприятиях на общевойсковом полигоне Дзарцеми в Южной Осетии было задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

"В ходе учений военнослужащие уничтожили условные незаконные вооруженные формирования в горно-лесистой местности", — сказал Астафьев.

По его словам, условный противник был обнаружен с помощью беспилотного летательного аппарата и был уничтожен из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия.

Отмечается, что для создания реальной боевой обстановки было задействовано более 200 различных статических и динамических мишеней. Новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами, что позволяет руководителю занятий при проведении стрельб в режиме реального времени давать указания обучаемому по корректированию стрельбы.

Особое внимание в ходе занятий уделялось отработке вопросов ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.