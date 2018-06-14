Российские военные поделятся «сирийским опытом» с коллегами из СНГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Военнослужащие уральской танковой дивизии на практике продемонстрируют представителям оборонных ведомств стран СНГ внедрение "сирийского опыта" в боевую подготовку подразделений Вооруженных сил РФ, сообщает в четверг Центральный военный округ.

"В рамках работы иностранных делегаций российскими военнослужащими будут проведены практические действия подразделений по противодействию применению БПЛА условного противника, применению сил и средств разведывательно-ударных (огневых) контуров и снайперских пар", — говорится в сообщении.

С 13 по 15 июня 2018 года в Чебаркуле Челябинской области под председательством начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева проходит заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств — участников СНГ. В мероприятии принимают участие представители военных ведомств Армении, Белоруссии, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана, а также Секретариата СМО СНГ.

Координационный комитет по вопросам полевой выучки при СМО СНГ был образован решением СМО СНГ от 26 мая 2017 года. Членами Координационного комитета являются руководители органов управления вооруженных сил государств – участников СНГ, отвечающие за боевую подготовку и полевую выучку войск вооруженных сил, а также другие должностные лица по решению Совета министров обороны.