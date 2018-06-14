Россия исполняет обязательства в рамках ядерного разоружения, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия строго выполняет все свои обязательства в сфере ядерного разоружения, за последние 30 лет РФ сократила размеры ядерного потенциала на 85%, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается России, то мы строго выполняем все свои обязательства в сфере ядерного разоружения. В русле статьи 6, РФ за последние 30 лет внесла беспрецедентно значимый вклад в продвижение к безъядерному миру, сократив размеры своего ядерного потенциала на 85%. Мы также в четыре раза сократили количество нестратегических ядерных вооружений и перевели такое оружие в категорию неразвернутого, сосредоточив его на базах центрального хранения в пределах национальной территории", — сказал Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

Он отметил, что Москва призывает все страны "подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично".

"Движение в направлении ядерного разоружения должно быть взвешенным и поэтапным, с твердой опорой на укрепление международной безопасности и стабильности, на основе принципа неизменного повышения уровня равной и неделимой безопасности для всех", — добавил замминистра.