Гроза пехоты. Чем опасен новый российский гранатомет "Балкан"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Эффективная дальность до 2,5 километра, мощные 40-миллиметровые гранаты, скорострельность пулемета и невероятная плотность навесного и настильного огня — российская армия получила для испытаний новейший автоматический гранатометный комплекс АГС-40 "Балкан". О том, что он собой представляет и на что способен в бою, — в материале РИА Новости.

Простой и смертоносный



"Балкан" отличается от предшественника АГС-17 прежде всего более внушительным калибром — 40 миллиметров против 30. Это позволило существенно повысить эффективную дальность стрельбы. Станок, прицельное оптико-механическое устройство по большому счету аналогичны предыдущим автоматическим гранатометам.

В войсках "Балкан" будут тестировать не менее года. Военнослужащие на практике проверят его в различных климатических условиях, в грязи и пыли, в дождь и снег, на тактических учениях с боевой стрельбой. Не исключено, что эти гранатометы войдут в состав дополнительного вооружения бронетехники. Так, боевая машина "Терминатор", 18 единиц которой сейчас также проходят войсковые испытания, оснащена двумя гранатометами АГ-17Д, и разработчики могут принять решение об усилении ее огневой мощи "Балканом".

Конструкция АГС-40 предусматривает возможность стрельбы очередями по пять или десять выстрелов, а также непрерывно до завершения боекомплекта. Огонь ведется по настильной или навесной траектории. Скорострельность — 400 выстрелов в минуту. Снаряды подаются из коробки на 20 выстрелов, снаряженных в ленту. Позаботились и об удобстве стрелка: теперь ему не придется вставать на колени — станок АГС оборудован складным креслом.

Для города и гор



"Автоматические гранатометы особенно эффективны в городских условиях, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Сегодня на кадрах из Сирии, например, можно заметить не только подствольные гранатометы, но и станковые гранатометы, еще советские. Они удобны там, где пехотинцы действуют в спешенном боевом порядке: в городе, в лесу, на резко пересеченной местности, в горах. В таких условиях важно, чтобы под рукой был калибр, позволяющий поражать противника на расстоянии прямой видимости".

Станковыми гранатометами советские конструкторы плотно занялись еще в конце 1960-х. Их вдохновил успешный опыт применения американских гранатометов с ленточным питанием Мк.19, которыми пользовалась морская пехота США во Вьетнаме. Новое на тот момент оружие показало высокую эффективность при нейтрализации противника в густых зарослях и при ограниченной видимости.

Уже в 1971-м на вооружение советской армии поступил 30-миллиметровый гранатомет АГС-17 "Пламя". Он массово применялся в ходе боевых действий в Афганистане. Именно там гранатомет в полной мере проявил свои сильные стороны — скорострельность, кучность стрельбы, легкий вес, неприхотливость и простота в использовании.

В результате советские бойцы эффективно противостояли многократно превосходящим по численности вооруженным формированиям, выкуривали моджахедов, засевших в пещерах и дувалах. АГС-17 оказался довольно универсальным оружием. Так, например, бойцы приваривали гранатометы к броне БМП-1, усиливая тем самым ее довольно неудачное штатное вооружение.

Осколочный ливень



Ветеран Афганской войны, подполковник ГРУ в отставке Василий Савин рассказал РИА Новости, что каждая группа спецназа комплектовалась взводом, вооруженным АГС или тяжелыми пулеметами "Утес". В ближнем бою бойцы старались использовать крупнокалиберные пулеметы. А вот уже на более дальней дистанции — от 500 метров — чаще применяли автоматические гранатометы. Даже боец ростом меньше среднего и не очень внушительного телосложения способен нести на себе АГС, станок и полный боекомплект.

"АГС — очень хорошая машинка, которую мы всегда брали с собой для работы по бандам, караванам противника, — вспоминает Савин. — Он удобен и эффективен при уничтожении живой силы на больших открытых территориях, плато. Причем мы редко использовали штатные прицелы, почти всегда стреляли на глаз, потому что в горах случаются миражи, обман зрения. Из-за разреженного воздуха и жары расстояние до цели сильно искажается — в горах свои особенности применения стрелкового оружия".

Взрываясь, гранаты АГС наносили серьезные травмы и людям, и вьючным животным. Хотя ранения не всегда были смертельными, оперировать раненого зачастую было бессмысленно. "В гранате так много мелких поражающих осколков, что при их извлечении наносился еще больший вред. Больше порежешь, чем вытащишь", — отметил Савин.

Экспортными модификациями советского гранатомета АГС-17 пользуются армии двух десятков стран: бывшие советские республики, Китай, Финляндия, Иран, КНДР, Индия и другие.