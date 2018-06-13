Головной гидрографический корабль заложат для ВМФ в третьем квартале

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Головной гидрографический корабль проекта 23370 заложат для Военно-морского флота России в третьем квартале этого года, сообщил журналистам в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
По его словам, "КАМПО" построит серию гидрографических катеров данного проекта, оснащенных самыми современными средствами изучения рельефа дна, производства гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков. Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников.
Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности. Водоизмещение катера составит около 140 тонн.