"Коротченко считает Криворучко "отличным организатором"

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Алексей Криворучко сможет эффективно проявить себя на посту замминистра обороны РФ по вооружению благодаря глубокому знанию отрасли и опыту организации оборонного производства, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Криворучко блестяще показал себя как организатор оборонного производства и на примере концерна "Калашников" он сделал успешный, самодостаточный многопрофильный холдинг, достигнув феноменальных результатов", — сказал Коротченко.
По его словам, Криворучко глубоко знает отрасль, прекрасно знаком со многими директорами оборонных предприятий, сам является практиком и как профессионал отвечает всем критериям для назначения на должность заместителя министра обороны по вооружению.
"Криворучко, исходя из своих профессиональных и личностных качеств, прекрасно впишется в команду Сергея Шойгу, наладит нормальные взаимоотношения с Военно-промышленной комиссией и предприятиями ОПК и будет успешен на этой должности", — добавил Коротченко.