"Коротченко считает Криворучко "отличным организатором"

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Алексей Криворучко сможет эффективно проявить себя на посту замминистра обороны РФ по вооружению благодаря глубокому знанию отрасли и опыту организации оборонного производства, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В среду президент России Владимир Путин назначил экс-гендиректора концерна "Калашников" Алексея Криворучко заместителем министра обороны РФ.

"Криворучко блестяще показал себя как организатор оборонного производства и на примере концерна "Калашников" он сделал успешный, самодостаточный многопрофильный холдинг, достигнув феноменальных результатов", — сказал Коротченко.

По его словам, Криворучко глубоко знает отрасль, прекрасно знаком со многими директорами оборонных предприятий, сам является практиком и как профессионал отвечает всем критериям для назначения на должность заместителя министра обороны по вооружению.

Эксперт считает, что назначение Криворучко станет эффективным кадровым решением, которое позволит решить "главную задачу", стоящую перед министерством обороны и ранее озвученную президентом — довести долю современных вооружений в войсках до 70% к 2020 году.

"Криворучко, исходя из своих профессиональных и личностных качеств, прекрасно впишется в команду Сергея Шойгу, наладит нормальные взаимоотношения с Военно-промышленной комиссией и предприятиями ОПК и будет успешен на этой должности", — добавил Коротченко.