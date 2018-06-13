ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Расчеты комплексов С-300 войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае обнаружили и уничтожили самолеты условного противника на высоте 17 тысяч метров, сообщает пресс-служба округа в среду.
"Для усложнения задачи для расчетов был смоделирован полет группы самолетов в стратосфере на высоте около 17 тысяч метров, зенитчики выполнили электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие выполняли задания в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы.