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Безопасность

Тяжелая кавалерия. Самые грозные ударные вертолеты стран мира

08:0012.06.2018
(обновлено: 08:01 12.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВертолет огневой поддержки Ка-52 Аллигатор во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016Вертолет огневой поддержки Ка-52 Аллигатор во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА,12 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Расцвет эпохи ударных вертолетов пришелся на вторую половину ХХ века. Эти грозные тяжеловооруженные машины могут эффективно бороться с танками, прикрывать огнем пехоту, уничтожать полевые укрепления, вести разведку и наблюдение, охотиться за врагом днем и ночью. В ХХI веке их несколько потеснили боевые беспилотники, однако без армейской авиации по-прежнему не обходится ни один вооруженный конфликт. Об особенностях ударных вертолетов разных стран — в материале РИА Новости.

Самый распространенный

Советский Ми-24 и его многочисленные модификации — самый массовый ударный вертолет в мире. Всего с 1970-х годов построили более 3,5 тысячи "крокодилов" — так в войсках прозвали эти машины за характерный хищный профиль. Сегодня различные варианты Ми-24 стоят на вооружении более 60 стран, они принимали участие в десятках войн и конфликтов по всему миру. Последняя модификация Ми-35 применяется в боевых действиях на территории Сирии. И сложно сказать, когда "Крокодил", впервые поднявшийся в воздух в 1969-м, уйдет на пенсию. Точно не скоро.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУдарные вертолеты МИ-24 во время репетиции военно-морского парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Балтийске
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ударные вертолеты МИ-24 во время репетиции военно-морского парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Балтийске

Визитная карточка Ми-24 — его поразительная надежность и ремонтопригодность. В Афганистане нередки были случаи, когда летчики и техники восстанавливали поврежденную в бою машину своими силами, чуть ли не "на коленке". Вторая особенность "Крокодила" — оружие. В зависимости от модификации, он несет встроенное или подвесное стрелково-пушечное вооружение, управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы и кассеты калибром от 50 до 500 килограммов, пулеметы, ракеты "воздух — воздух". Один вид ощетинившегося ракетами Ми-24, с басовитым гудением идущего на позиции противника, неоднократно обращал его в бегство. И наконец, "Крокодил" — самый быстрый серийный вертолет в мире. Еще в 1978 году советский летчик-испытатель Гурген Карапетян установил на Ми-24 абсолютный рекорд скорости для машин этого типа — 368,4 километра в час.

Самый универсальный

Знаменитый американский AH-64 Apache, основной ударный вертолет армии США с середины 1980-х, до сих пор занимает вторую строчку в рейтинге самых массовых машин своего класса. Всего построено более двух тысяч винтокрылых "индейцев". За минувшие десятилетия конструкторы довели платформу времен холодной войны до совершенства. Последний вариант "Апача" — Block III — оснащен современнейшей системой управления полетом, композитными лопастями, новыми двигателями, улучшенным радаром и может управлять беспилотными летательными аппаратами.

© Фото : U.S. Department of DefenseВертолет AH-64D Apache Longbow Block III
© Фото : U.S. Department of Defense
Вертолет AH-64D Apache Longbow Block III

Основное вооружение "Апача" — 30-миллиметровая автоматическая пушка, противотанковые ракеты "Хэллфайр", неуправляемые 70-миллиметровые реактивные снаряды и ракетные комплексы "Стингер" для воздушного боя. Однако этот вертолет используется не только в качестве ударной машины. Как показал опыт вооруженных конфликтов в Средней Азии и на Ближнем Востоке, AH-64D может выполнять функции командного вертолета и координировать взаимодействие между тактической авиацией и сухопутными частями. А высокоэффективная электронно-оптическая система TADS, установленная на носу "Апача", позволяет летчикам прекрасно ориентироваться на местности даже в кромешной тьме, что делает эту машину хорошим ночным разведчиком.

Самый легкий

Японский разведывательно-ударный вертолет OH-1 Ninja — один из самых компактных и легких в мире. Вес — всего 2,4 тонны, что сопоставимо с крупными гражданскими внедорожниками. Таких показателей удалось достичь благодаря широкому применению в конструкции OH-1 композитных материалов. Узкий фюзеляж (шириной около метра) снижает уязвимость от огня с земли во фронтальной проекции. А благодаря габаритам (общая длина — 13,4 метра, высота — 3,8 метра) "Ниндзя" приземляется даже на очень небольшие площадки.

© Фото : Public domainВертолет OH-1 Ninja Сухопутных сил самообороны Японии, 2012 год
© Фото : Public domain
Вертолет OH-1 Ninja Сухопутных сил самообороны Японии, 2012 год

Выпущено около 100 вертолетов этого класса, все они находятся на вооружении Сухопутных сил самообороны Японии. Встроенного оружия "японец" не имеет, однако оснащен четырьмя точками подвески для ракетного, пушечного или бомбового вооружения. Впрочем, боевая нагрузка у этого вертолета невелика — чуть больше 130 килограммов. Основная задача OH-1 — разведка. Специально для этой машины разработали гидростабилизированную систему наблюдения, в которую входит цветная телевизионная подсистема, способная работать в условиях низкой освещенности, лазерный дальномер и тепловизор обзора передней полусферы.

Самый защищенный

Российский Ка-52 "Аллигатор" и его военно-морской "собрат" Ка-52К "Катран" — единственные в мире серийные боевые вертолеты с системой катапультирования. Кроме того, у этих машин бронированная кабина. Эти два фактора в сочетании с полностью дублированной между двумя членами экипажа системой управления превращают Ка-52 в самый защищенный вертолет в мире. В марте 2016-го несколько "Аллигаторов" армейской авиации перебросили на авиабазу Хмеймим в Сирии, где они участвуют в различных операциях.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016"

Летчики армейской авиации в Ка-52 влюбились сразу. Соосная схема расположения несущих винтов обеспечила "Аллигатор" выдающимися летными характеристиками. Эта машина устойчива к боковому ветру и сложным метеоусловиям, может выполнять сложные маневры и лететь вперед даже боком. Вооружение Ка-52 достаточно стандартное для российских ударных вертолетов, за исключением противотанковых ракет "Вихрь", разработанных специально для камовской техники. Высокая сверхзвуковая скорость этих боеприпасов ракеты (до 610 метров в секунду) снижает уязвимость при атаке и позволяет за один заход уничтожить несколько целей. Для преодоления дистанции в четыре километра ракете необходимо всего девять секунд. Американская дозвуковая вертолетная ПТУР "Хеллфайр" покрывает то же расстояние за 15 секунд.

Самый "выносливый"

Европейский ударный вертолет Eurocopter Tiger, стоящий на вооружении Германии, Франции, Испании и Австралии, считается одним из лучших в мире по дальности полета без подвесных топливных баков. На одной заправке он преодолевает около 800 километров. Фюзеляж на 80 процентов состоит из полимерных композитных материалов на основе углеродного волокна и кевлара, поэтому вертолет легкий (около трех тонн) и малозаметный для радаров.

© AP Photo / Markus SchreibeВертолет Eurocopter Tiger во время авиашоу в Берлине, 2008 год
© AP Photo / Markus Schreibe
Вертолет Eurocopter Tiger во время авиашоу в Берлине, 2008 год

"Тигр" вооружен встроенной 30-миллиметровой пушкой, управляемыми и неуправляемыми ракетами на внешних точках подвески. Для своей "весовой категории" машина очень неплохо защищена. Благодаря конструкции вертолет сможет продолжать полет после даже поражения 23-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом. Характерная особенность — переднее расположение места пилота. Рабочее место оператора — сзади. При этом кресла членов экипажа смещены в противоположные стороны относительно продольной оси машины для обеспечения лучшего переднего обзора оператора с заднего кресла.

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Безопасность
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
В то время как весь мир замер в ожидании решения об окончательной денуклеризации корейского полуострова и заключения мирных соглашений между США и КНДР нам продолжают рассказывать про самые грозные ударные вертолеты стран мира. Кому как говорится мир а кому и война мать родная...
08:19
12.06.2018
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