Делегации ВМС Турции посетила Санкт-Петербург

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Завершился визит в Санкт-Петербург турецкой военной делегации под руководством командующего Военно-морскими силами Турции адмирала Аднана Озбала, сообщил в воскресенье представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

По словам Дыгало, в рамках визита состоялась встреча с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Владимиром Королёвым в здании Главного Адмиралтейства, в ходе которой обсуждался ряд вопросов развития сотрудничества между ВМФ России и ВМС Турции в военно-морской области, взаимодействия флотов двух государств в акватории Черного и Средиземного морей.

Также в соответствии с программой визита адмирал Аднан Озбал и члены делегации посетили корвет "Сообразительный" ВМФ РФ, а также ознакомились с традициями военно-морского образования в Военном учебно-научном центре ВМФ "Военно-морская академия". Для турецкой военной делегации была организована экскурсия на крейсер "Аврора" с осмотром экспозиции филиала Центрального Военно-Морского музея.