Экспедиция Северного флота на Новой Земле получила топливо и свежий хлеб

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, вышел к побережью Карского моря и остановился на привал на северном берегу реки Савина, куда вертолетом было доставлено топливо и свежевыпеченный хлеб, сообщает пресс-служба Северного флота.

В пресс-службе напомнили, что экспедиция совершает рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля. Отряд совершил привал не берегу реки Савина, которая получила название в честь помора Саввы Ложкина, который в середине ХVIII века первым обошел вокруг архипелага Новая Земля. В устье реки 185 лет назад мореплаватель Петр Пахтусов нашел крест Саввы Ложкина.

Добавляется, что военные обследовали историческое место, а также подготовили площадку для приёма вертолета. Во время перерыва между маршами они написали письма родным и близким в рамках акции "Письмо первопроходца".

"На подготовленную площадку вертолётом были доставлены запасы дизельного топлива и свежевыпеченный хлеб. Летчики забрали с собой письма современных "первопроходцев", а также пустые металлические бочки из-под израсходованного экспедицией горючего", — говорится в сообщении.

Уточняется, что порожние бочки утилизируют военнослужащие Центрального полигона РФ в рамках программы по экологической очистке Арктики. Как сообщается, после привала экспедиция продолжит движение по маршруту, ей предстоит преодолеть еще более 600 километров.

Как сообщалось ранее, экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля 5 июня. По Южному острову архипелага военнослужащие Северного флота совершат марш протяжённостью около 850 километров. На его выполнение планируется затратить более 20 суток.