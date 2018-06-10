Экспедиция Северного флота на Новой Земле получила топливо и свежий хлеб

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, вышел к побережью Карского моря и остановился на привал на северном берегу реки Савина, куда вертолетом было доставлено топливо и свежевыпеченный хлеб, сообщает пресс-служба Северного флота.
Добавляется, что военные обследовали историческое место, а также подготовили площадку для приёма вертолета. Во время перерыва между маршами они написали письма родным и близким в рамках акции "Письмо первопроходца".
"На подготовленную площадку вертолётом были доставлены запасы дизельного топлива и свежевыпеченный хлеб. Летчики забрали с собой письма современных "первопроходцев", а также пустые металлические бочки из-под израсходованного экспедицией горючего", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля 5 июня. По Южному острову архипелага военнослужащие Северного флота совершат марш протяжённостью около 850 километров. На его выполнение планируется затратить более 20 суток.