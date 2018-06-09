В Подмосковье стартовал всеармейский этап конкурса "Дорожный патруль"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Всеармейский этап конкурса "Дорожный патруль" в рамках международных игр "АрМИ-2018" стартовал на полигоне "Ногинский" Московского высшего общевойскового командного училища, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Также добавляется, что перед участниками соревнований выступили начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, заместитель главы администрации Ногинского района Московской области Алексей Малкин, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Владимир Швецов и председатель регионального отделения ДОСААФ по городу Москве России Вячеслав Ниниченко.
"После проведения торжественного митинга зрителям были представлены показательные выступления команд военных автомобильных инспекций военных округов – "автомобильный вальс" на автомобилях ВАИ, отражение нападения диверсионных и террористических групп на колонну, угон и преследование автомобиля, обезвреживание и арест угонщиков, приемы рукопашного боя с оружием и без", — добавляется в сообщении.
Также сообщается, что участники соревновались в экстремальном вождении автомобиля с "полицейского разворота" (разворот на 180 градусов при движении задним ходом), вождении по ограниченным проездам и скоростном прохождении элемента "змейка", а также в знании правил дорожного движения РФ.