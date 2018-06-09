Командующий ЦВО проинспектировал части военбазы в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в сопровождении группы офицеров штаба округа проинспектировал воинские части и подразделения 201-й российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, сообщил РИА Новости в субботу начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.

"В ходе своей работы генерал-лейтенант Александр Лапин заслушал доклад командования базы о состоянии и развитии соединения в соответствии с планом деятельности до 2020 года, проверил организацию боевой подготовки, выполнение мероприятий начала нового учебного года, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры", — сказал собеседник агентства.

Шорин добавил, что особое внимание командующий войсками округа уделил состоянию антитеррористической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули, а также в расположениях воинских частей в городах Душанбе и Бохтар.

Лапин провел командно-штабную тренировку по противодействию терроризму, проверив практические действия боевых мобильных групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами.

Командующий округом в ходе подведения итогов тренировки акцентировал внимание руководства базы на внедрении боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике и отработке на его основе новых практических задач в каждом учении, уточнил начальник пресс-службы ЦВО.

201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в трех городах: Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане, как минимум, до 2042 года.